Названо тему майбутнього форуму "Україна 30". Зеленський знову візьме учать

Про це йдеться у повідомленні на сторінці форуму в Facebook .

"Людина - господар на своїй землі. Про головні пріоритети та переваги від запуску ринку поговоримо під час нашого наступного форуму", - зазначили в прес-службі форуму.

До засідань форуму приєднаються президент Володимир Зеленський, представники Кабміну та парламенту. Своїм досвідом також поділяться іноземні експерти, представники дипломатичних представництв та міжнародних організацій.

Форум "Україна 30. Земля" проходитиме у Києві з 24 по 26 травня. Засідання форуму транслюватимуться у соцмережах та на платформі YouTube. Цього тижня форум був присвячений цифровізації.