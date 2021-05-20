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В G7 ожидают завершения земельной реформы до июля

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Киев, Четверг 20 мая 2021 16:01
В G7 ожидают завершения земельной реформы до июля Фото: G7 хочет завершения земельной реформы до июля (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Послы "Большой семерки" приветствовали принятие Верховой Радой законопроектов №2194 и 2195, связанных с земельной реформой. Они надеются, что Украина до 1 июля завершит шаги для земельной реформы.

Заявление об этом послы опубликовали в своем Twitter.

Принятие законов они назвали очередным шагом на пути к выполнению обязательств Владимира Зеленского и Кабмина относительно прозрачной и справедливой земельной реформы.

"Мы ожидаем, что Украина завершит шаги для эффективного внедрения земельной реформы с 1 июля, когда откроется рынок земли. Это предусматривает мониторинг прав собственности и транзакций, открытость данных о пользователях и владельцах земли, доступ к кредитам для мелких фермеров", - говорится в заявлении.

Напомним, Рада разблокировала подписание одного из законов для завершения земельной реформы.

Отметим, Верховная рада одобрила еще один законопроект для завершения земельной реформы - №2195. Он позволяет продажу земли через интернет на электронных аукционах.

Как писало РБК-Украина, в первом чтении этот закон нардепы приняли в ноябре 2019 года.

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