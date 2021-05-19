Рада разблокировала подписание одного из законов для завершения земельной реформы

Верховная рада разблокировала подписание законопроекта №2194, который позволяет передать земли за пределами населенных пунктов в коммунальную собственность. Документ необходим для завершения земельной реформы в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания Рады.

Всего в ВР внесли 12 постановлений об отмене результатов голосования за соответствующий закон (№№2194-П - 2194-П11). Народные депутаты не поддержали ни одно из них.

Таким образом законопроект №2194 сможет подписать глава Верховной рады Дмитрий Разумков и президент Владимир Зеленский.

Напомним, ранее профильный комитет рекомендовал ВРУ определиться путем голосования по поводу принятия или отклонения указанных проектов постановлений.

Как писало РБК-Украина, 28 апреля Рада приняла соответствующий проект закона во втором чтении.

Отметим, принятие документа в зале сопровождалось криками "Ганьба". Рада начала его рассмотрение 16 марта. Нардепы прошли 3128 поправок ко второму чтению документа.

Так, в начале декабря 2020 года парламент отправил этот закон на повторное второе чтение в профильный комитет.

Как писало РБК-Украина, в середине ноября прошлого года ВР приняла этот закон за основу.