Названа сумма, которую нужно заплатить за пробное ВНО-2020

В Украинском центре оценивания качества образования (УЦОКО) рассказали, сколько будет стоить пробное тестирование ВНО-2020 для одного человека. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр УЦОКО.

Так, в Хмельницкой, Винницкой, Киевской, Житомирской, Черкасской, Черниговской, Волынской, Львовской и Ровенской областях и Киеве пробное ВНО будет стоить 150 гривен.

В Николаевской, Херсонской и в Крыму - 145 гривен, в Донецкой и Луганской областях - 144 гривны.

По 142 гривны заплатят в Ивано-Франковской, Тернопольской и в Черновицкой и Закарпатской областях.

В Полтавской, Сумской и Харьковской областях - по 141 гривне.

В Одесской, Днепропетровской, Запорожской, и Кировоградской областях пробное тестирование обойдется в 138 гривен.

Напомним, регистрация для участия в пробном ВНО продлится с 3 по 24 января 2020 года. Зарегистрироваться можно будет на региональных сайтах УЦОКО.

Пробное ВНО с украинского языка и литературы состоится 21 марта, по истории Украины, математике, биологии, географии, физики, химии, иностранных языков - 28 марта. В день проведения пробного тестирования каждый участник может пройти тест из одного учебного предмета.

В правилах для каждого предмета ВНО указано структуру теста, количество и типы задач, приведена схема начисления тестовых баллов. Также указано время, отведенное на выполнение теста.

Также РБК-Украина писало, что ВНО в Украине в 2020 году пройдет с 21 мая по 15 июня. Согласно графику ВНО-2020, регистрация пройдет с 3 февраля по 24 марта. Размещение приглашений-пропусков состоится до 30 апреля.