ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Стало известно, когда пройдет ВНО-2020

Новости » Общество    09.09.2019 - 17:03
Стало известно, когда пройдет ВНО-2020
Иллюстративное фото (УНИАН)

Экзамены по 11 предметам пройдут с 21 мая по 15 июня

Внешнее независимое оценивание в Украине в 2020 году пройдет с 21 мая по 15 июня. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Украинский центр оценивания качества образования.

Согласно графику ВНО-2020, регистрация пройдет с 3 февраля по 24 марта. Размещение приглашений-пропусков состоится до 30 апреля.

Основная сессия оценивания по 11 предметам пройдет с 21 мая по 15 июня.

  • Математика - 21 мая;
  • Украинский язык и литература - 26 мая;
  • Физика -28 мая;
  • Испанский, немецкий и французский языки - 1 июня;
  • Английский язык - 2 июня;
  • История Украины - 4 июня;
  • Биология - 9 июня;
  • География - 11 июня;
  • Химия - 15 июня.

Оглашение результатов по математике и физике будет представлены до 12 июня; по украинскому языку и литературе, истории Украины и иностранным языкам - до 20 июня; по биологии, химии и географии - до 24 июня.

Стало известно, когда пройдет ВНО-2020

Ранее сообщалось, что с 2021 года планируется введение обязательного внешнего независимого оценивания по математике. Экзамен будет двухуровневым.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, когда планируются школьные каникулы в новом учебном году.

Новое украинское правописание не будут проверять на ВНО в ближайшие пять лет Кабмин утвердил госэкзамен для магистров
Новости Украины ВНО
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь