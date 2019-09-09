Стало известно, когда пройдет ВНО-2020

Экзамены по 11 предметам пройдут с 21 мая по 15 июня
Внешнее независимое оценивание в Украине в 2020 году пройдет с 21 мая по 15 июня. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Украинский центр оценивания качества образования.
Согласно графику ВНО-2020, регистрация пройдет с 3 февраля по 24 марта. Размещение приглашений-пропусков состоится до 30 апреля.
Основная сессия оценивания по 11 предметам пройдет с 21 мая по 15 июня.
Оглашение результатов по математике и физике будет представлены до 12 июня; по украинскому языку и литературе, истории Украины и иностранным языкам - до 20 июня; по биологии, химии и географии - до 24 июня.
Ранее сообщалось, что с 2021 года планируется введение обязательного внешнего независимого оценивания по математике. Экзамен будет двухуровневым.
Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, когда планируются школьные каникулы в новом учебном году.