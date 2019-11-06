Опубликованы правила и требования ВНО-2020

Ознакомление с информацией поможет выпускникам распределить время для написания теста и выработать стратегию работы
Украинский центр оценивания качества образования опубликовал правила и требования Внешнего независимого оценивания (ВНО) 2020 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ведомства.
В правилах для каждого предмета ВНО указано структуру теста, количество и типы задач, приведена схема начисления тестовых баллов. Также указано время, отведенное на выполнение теста.
В пресс-службе отмечают, что ознакомление с информацией, указанной в характеристике сертификационной работы, поможет выпускникам школ рационально распределить время для написания теста и выработать собственную стратегию эффективной работы во время прохождения ВНО.
Сокращенная структура структуру теста каждого предмета:
Напомним, ВНО в Украине в 2020 году пройдет с 21 мая по 15 июня. Согласно графику ВНО-2020, регистрация пройдет с 3 февраля по 24 марта. Размещение приглашений-пропусков состоится до 30 апреля.
Также РБК-Украина сообщало, что пробное ВНО пройдет с 21 по 28 марта 2020 года, а регистрация продлится с 3 по 24 января.