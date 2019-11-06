Опубликованы правила и требования ВНО-2020

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Ознакомление с информацией поможет выпускникам распределить время для написания теста и выработать стратегию работы

Украинский центр оценивания качества образования опубликовал правила и требования Внешнего независимого оценивания (ВНО) 2020 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В правилах для каждого предмета ВНО указано структуру теста, количество и типы задач, приведена схема начисления тестовых баллов. Также указано время, отведенное на выполнение теста.

В пресс-службе отмечают, что ознакомление с информацией, указанной в характеристике сертификационной работы, поможет выпускникам школ рационально распределить время для написания теста и выработать собственную стратегию эффективной работы во время прохождения ВНО.

Сокращенная структура структуру теста каждого предмета:

В тесте по украинскому языку и литературе будет в общей сложности 58 задач различной формы. На исполнение отведено 180 минут.

В тесте по математике будет 35 заданий различных форм. На исполнение отведено 180 минут.

В тесте по истории Украины 60 заданий различных форм. На исполнение отведено 150 минут.

В тесте по английскому языку 59 задач различных форм и четыре части. На исполнение отведено 150 минут.

В тесте по немецкому языку будет 59 заданий различных форм и четыре части. На исполнение отведено 150 минут.

В тесте по французскому языку будет 59 заданий различных форм и три части. На исполнение отведено 150 минут.

В тесте по испанскому языку будет 59 задач различных форм и четыре части. На исполнение отведено 150 минут.

В тесте по биологии 50 заданий различных форм. На исполнение отведено 150 минут.

В тесте по географии 54 задачи различной формы. На исполнение отведено 150 минут.

В тесте по физике будет 38 заданий различных форм. На исполнение отведено 180 минут.

В тесте по химии 52 задания различных форм. На исполнение отведено 180 минут.

Напомним, ВНО в Украине в 2020 году пройдет с 21 мая по 15 июня. Согласно графику ВНО-2020, регистрация пройдет с 3 февраля по 24 марта. Размещение приглашений-пропусков состоится до 30 апреля.

Также РБК-Украина сообщало, что пробное ВНО пройдет с 21 по 28 марта 2020 года, а регистрация продлится с 3 по 24 января.