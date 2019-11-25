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Опубликован график проведения и регистрации на пробное ВНО-2020

Новости » Общество     25.11.2019 - 20:30
Опубликован график проведения и регистрации на пробное ВНО-2020
Иллюстративное фото (УНИАН)

Проверить свои знания можно будет в марте за определенную плату

Украинский центр оценивания качества образования опубликовал график проведения и регистрации пробного Внутреннего независимого оценивания в 2020 году. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу УЦОКО.

Так, регистрация для участия в пробном ВНО продлится с 3 по 24 января 2020 года. Зарегистрироваться можно будет на сайтах региональных центров оценивания качества образования.

Пробное ВНО с украинского языка и литературы состоится 21 марта, по истории Украины, математике, биологии, географии, физики, химии, иностранных языков - 28 марта. В день проведения пробного тестирования каждый участник может пройти тест из одного учебного предмета.

Также отмечается, что пробное тестирование будет платным. Его стоимость объявят до 11 декабря на сайтах региональных центров оценивания качества образования.

Напомним, в правилах для каждого предмета ВНО указано структуру теста, количество и типы задач, приведена схема начисления тестовых баллов. Также указано время, отведенное на выполнение теста.

Также РБК-Украина писало, что ВНО в Украине в 2020 году пройдет с 21 мая по 15 июня. Согласно графику ВНО-2020, регистрация пройдет с 3 февраля по 24 марта. Размещение приглашений-пропусков состоится до 30 апреля.

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