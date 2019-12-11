Названа сума, яку потрібно заплатити за пробне ЗНО-2020

В Українському центрі оцінювання якості освіти (УЦОЯО) розповіли, скільки коштуватиме пробне тестування ЗНО-2020 для однієї людини. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр УЦОЯО.

Так, у Хмельницькій, Вінницькій, Київській, Житомирській, Черкаській, Чернігівській, Волинській, Львівській та Рівненській областях та Києві пробне ЗНО коштуватиме 150 гривень.

На Миколаївщині, Херсонщині та в Криму - 145 гривень, у Донецькій і Луганській областях - 144 гривні.

По 142 гривні заплатять в Івано-Франківській, Тернопільській і Чернівецькій і Закарпатській областях.

У Полтавській, Сумській та Харківській областях - по 141 гривні.

В Одеській, Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях пробне тестування коштуватиме 138 гривень.

Нагадаємо, реєстрація для участі в пробному ЗНО триватиме з 3 по 24 січня 2020 року. Зареєструватися можна буде на регіональних сайтах УЦОЯО.

Пробне ЗНО з української мови та літератури відбудеться 21 березня, з історії України, математики, біології, географії, фізики, хімії, іноземних мов - 28 березня. У день проведення пробного тестування кожен учасник може пройти тестування з одного навчального предмета.

У правилах для кожного предмета ЗНО зазначено структуру тесту, кількість і типи завдань, наведена схема нарахування тестових балів. Також зазначено час, відведений на виконання тесту.

Також РБК-Україна писало, що ЗНО в Україні у 2020 році пройде з 21 травня по 15 червня. Згідно з графіком ЗНО-2020, реєстрація пройде з 3 лютого по 24 березня. Розміщення запрошень-перепусток відбудеться до 30 квітня.