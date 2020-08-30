Названа причина сбоев в работе интернета в Минске

Фото: акция протеста в Минске (tut.by)

Проблемы в работе мобильного интернета в Минске, где проходит акция протеста, связаны с приказом действующих властей. Во время акции протеста на территории Минска будет ограничена пропускная способность мобильного интернета.

Об этом заявил белорусский мобильный оператор A1 на странице в Twitter.

Как объяснил оператор, исполнение решения властей приводит к ухудшению качества передачи данных и временной недоступности услуги.

"О восстановлении корректного доступа будет сообщено, как только это станет возможным. Надеемся на скорое возобновление обслуживания", - добавили в A1.

Отметим, сегодня белорусы 22-день подряд выходят на акции протеста из-за фальсификации результатов выборов в стране. Ожидается, что сегодняшняя акция в Минске будет самой массовой за все время протестов.

Напомним, после 15:00 в Минске начались перебои в работе мобильного интернета, сбои возникали у пользователей сразу нескольких операторов.

Кроме того, силовики начали разгонять демонстрантов в Минске, известно о более 120 задержанных.