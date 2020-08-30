В Минске наблюдаются проблемы в работе интернета

В Минске, где проходит массовая акция протеста против действующей власти, наблюдаются перебои в работе мобильного интернета. Проблемы в работе интернета возникают у пользователей нескольких мобильных операторов.
Об этом сообщает Telegram-канал Nexta.
Так, на серьезные проблемы в работе интернета жалуются пользователи операторов МТС и Life. Перебои начались после 15:00.
Мобильные операторы пока не комментируют ситуацию.
Отметим, это уже не первый случай ограничения работы интернета в Минске во время акции протеста. Действующая власть заставляет операторов ограничивать пропускную способность мобильного интернета, чтобы протестующим было сложнее координироваться.
Напомним, сегодня жители Минска 22-й день подряд выходят на акцию протеста из-за фальсификации президентских выборов.
Добавим, перед началом акции протеста в Минске силовики стянули к центу города спецтехнику и подразделения ОМОНа.
Как писало РБК-Украина, белорусские силовики начали задерживать участников акции протеста в Минске.