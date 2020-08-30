Названа причина збоїв в роботі інтернету в Мінську

Фото: акція протесту у Мінську (tut.by)

Проблеми у роботі мобільного інтернету в Мінську, де проходить акція протесту, пов'язані з наказом діючої влади. Під час акції протесту на території Мінська буде обмежено пропускну здатність мобільного інтернету.

Про це заявив білоруський мобільний оператор A1 на сторінці у Twitter.

Як пояснив оператор, виконання рішення влади призводить до погіршення якості передачі даних та тимчасової недоступності послуги.

"Про відновлення коректного доступу буде повідомлено, як тільки це стане можливим. Сподіваємося на швидке відновлення обслуговування", - додали в A1.

Зазначимо, сьогодні білоруси 22-день поспіль виходять на акції протесту через фальсифікацію результатів виборів в країні. Очікується, що сьогоднішня акція у Мінську буде наймасовішою за весь час протестів.

Нагадаємо, після 15:00 у Мінську почалися перебої у роботі мобільного інтернету, збої виникали у користувачів відразу декількох операторів.

Крім того, силовики почали розганяти демонстрантів у Мінську, відомо про понад 120 затриманих.