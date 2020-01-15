Названа причина пожара в Киевской области

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В частном жилом доме в результате отравления погибли дети в возрасте 4 и 5 лет

В селе Погребы (Киевская область) в результате отравления продуктами горения погибли три человека, среди них трое детей. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

В частном жилом доме в результате отравления погибли дети в возрасте 4 и 5 лет. Причина - курение в постели.

"Пожар самоликвидировалась. Огнем уничтожено матрас. Предварительная причина пожара - курение в постели. Подразделения ГСЧС не привлекались", - говорится в сообщении.

Напомним, вчера сообщалось о пожаре, в котором погибли двое детей и взрослый. Но не была указана причина.

Также 14 января на Донбассе сгорела база военных парамедиков, один волонтер пострадал. Сгорели все волонтерские медикаменты и оборудование.

Ранее сообщалось, что сегодня в пгт. Черноморское (Одесская область) в строительном вагончике возник пожар, в результате которого погибли три человека.

Отметим, что ранее в Одессе произошел пожар в колледже экономики. В результате происшествия погибли 16 человек. Недавно в Одессе опознали 16-го погибшего в пожара в колледже на Троицкой - им оказался доктор биологических наук Борис Александров.