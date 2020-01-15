ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Названа причина пожара в Киевской области

Новости » Происшествия     15.01.2020 - 08:12
Названа причина пожара в Киевской области
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В частном жилом доме в результате отравления погибли дети в возрасте 4 и 5 лет

В селе Погребы (Киевская область) в результате отравления продуктами горения погибли три человека, среди них трое детей. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

В частном жилом доме в результате отравления погибли дети в возрасте 4 и 5 лет. Причина - курение в постели.

"Пожар самоликвидировалась. Огнем уничтожено матрас. Предварительная причина пожара - курение в постели. Подразделения ГСЧС не привлекались", - говорится в сообщении.

Напомним, вчера сообщалось о пожаре, в котором погибли двое детей и взрослый. Но не была указана причина.

Также 14 января на Донбассе сгорела база военных парамедиков, один волонтер пострадал. Сгорели все волонтерские медикаменты и оборудование.

Ранее сообщалось, что сегодня в пгт. Черноморское (Одесская область) в строительном вагончике возник пожар, в результате которого погибли три человека.

Отметим, что ранее в Одессе произошел пожар в колледже экономики. В результате происшествия погибли 16 человек. Недавно в Одессе опознали 16-го погибшего в пожара в колледже на Троицкой - им оказался доктор биологических наук Борис Александров.

Спасатели потушили пожар на территории Софиевского парка Массовые пожары в Австралии могут стать обычным явлением, - исследование
Новости Украины Киевпожарпричинапреступленияпогибшие
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь