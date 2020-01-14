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В Киевской области в пожаре погибли двое детей

Новости » Происшествия     14.01.2020 - 14:04
В Киевской области в пожаре погибли двое детей
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Погибли дети в возрасте 4 и 5 лет и их 27-летний отец

В Киевской области в пожаре погибли двое детей и отец. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Пожар произошел в Тетиевском районе. Погибли дети в возрасте 4 и 5 лет и их 27-летний отец. Причина возгорания устанавливается.

Напомним, на Донбассе сгорела база военных парамедиков, один волонтер пострадал. Сгорели все волонтерские медикаменты и оборудование.

Ранее сообщалось, что сегодня в пгт. Черноморское (Одесская область) в строительном вагончике возник пожар, в результате которого погибли три человека.

Отметим, что ранее в Одессе произошел пожар в колледже экономики. В результате происшествия погибли 16 человек. Недавно в Одессе опознали 16-го погибшего в пожара в колледже на Троицкой - им оказался доктор биологических наук Борис Александров.

В полиции считают, что причиной возникновения пожара в одесском колледже стала неисправность электропроводки или бытовых электроприборов.

По данным следствия, в колледже отсутствовала пожарная сигнализация. Суд отправил под круглосуточный домашний арест директора учебного заведения. Директора подозревают в служебной халатности и нарушении правил пожарной безопасности, повлекшие тяжкие последствия.

На Донбассе сгорела база военных парамедиков Пожар в Одесском колледже: еще одной подозреваемой будут просить домашний арест
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