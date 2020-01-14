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На Донбассе сгорела база военных парамедиков

Новости » Происшествия     14.01.2020 - 11:01
На Донбассе сгорела база военных парамедиков
Фото: пожар (facebook.com/julia.paevska)

В результате пожара пострадал волонтер

На Донбассе сгорела база военных парамедиков, один волонтер пострадал. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Facebook командира подразделения "Ангелы Тайры" Юлии Паевской.

Как отметила Паевская, сгорели все волонтерские медикаменты и оборудование.

Фото: последствия пожара (facebook.com/julia.paevska)

"База "Ангелов Тайры" сгорела ночью. Сгорели все волонтерские медикаменты и оборудование, частично личные вещи. Один из волонтеров получил незначительные ожоги. Машины цели", - написала Паевская.

Опубліковано Юлією Паєвською Понеділок, 13 січня 2020 р.

Причиной пожара предположительно стала неисправная проводка.

Напомним, на Донбассе в результате обстрелов со стороны боевиков вечером в воскресенье, 24 ноября, возник пожар, уничтоживший шесть жилых домов. Обстрелы произошли в районе Березового Донецкой области и дачного массива этого населенного пункта. Боевики применили крупнокалиберные пулеметы с трассирующими и бронебойно-зажигательными боеприпасами.

Также 23 ноября в Киеве в 9-этажке произошел взрыв и возник пожар. Взрыв возник в трубе мусоропровода между этажами. Во время обследования оказалось, что труба лопнула между третьим, четвертым и пятым этажами. Предполагается, что в заваренный мусоропровод выбросили окурок.

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