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В полиции рассказали подробности пожара под Одессой

Новости » Происшествия     07.01.2020 - 11:52
В полиции рассказали подробности пожара под Одессой
Иллюстративное фото (if.dsns.gov.ua)

Пожар произошел в строительном вагончике на территории недостроенного общежития для военных

Трое погибших в результате пожара под Одессой в стротельном вагончике оказались рабочими, которые работали на строительстве. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Для выяснения окончательной причины смерти погибших их тела направлены на судебно-медицинскую экспертизу. Пожар произошел в строительном вагончике на территории недостроенного общежития для военных в поселке Черноморское.

"Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что сегодня в пгт. Черноморское (Одесская область) в строительном вагончике возник пожар, вследствие которого погибли три человека.

Кроме того, сегодня в одном из общежитий в Одессе во время бытового конфликта произошел взрыв гранаты, в результате которого пострадали трое людей.

Отметим, что ранее в Одессе произошел пожар в колледже экономики. В результате происшествия погибли 16 человек. Недавно в Одессе опознали 16-го погибшего в пожара в колледже на Троицкой - им оказался доктор биологических наук Борис Александров.

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