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Названа причина пожежі у Київській області

Новини » Надзвичайні події     15.01.2020 - 08:12
Названа причина пожежі у Київській області
Іллюстративне фото (РБК-Україна)

У приватному житловому будинку внаслідок отруєння загинули діти віком 4 та 5 років

У селі Погреби (Київська область) внаслідок отруєння продуктами горіння загинули три людини, серед них троє дітей. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу Держслужби з надзвичайних ситуацій.

У приватному житловому будинку внаслідок отруєння загинули діти віком 4 та 5 років. Причина - паління в ліжку.

"Пожежа самоліквідувалася. Вогнем знищено матрац. Попередня причина пожежі - паління в ліжку. Підрозділи ДСНС не залучалися", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, вчора повідомлялось про пожежу, в якій загинули двоє дітей і дорослий. Але не була вказана причина.

Також 14 січня на Донбасі згоріла база військових парамедиків, один волонтер постраждав. Згоріли всі волонтерські медикаменти та обладнання.

Раніше повідомлялось, що сьогодні в смт. Чорноморське (Одеська область) в будівельному вагончику виникла пожежа, внаслідок якої загинуло три людини.

Зазначимо, що раніше в Одесі сталась пожежа в коледжі економіки. В результаті події загинули 16 людей. Нещодавно в Одесі впізнали 16-го загиблого в пожежі в коледжі на Троїцькій - ним виявився доктор біологічних наук Борис Александров.

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