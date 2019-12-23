Названа предварительная причина пожара в интернате Старобельска

Стала известна причина пожара в интернате, который произошел в городе Старобельск Луганской области. Об этом в Telegram сообщила украинский омбудсмен Людмила Денисова.

Как сообщила Денисова, по предварительной версии следствия причиной являются неисправности электросети.

Напомним, сообщение о пожаре поступило 22 декабря в 21.09. Горел один из корпусов Старобельского областного психоневрологического интерната.

"В результате пожара погибло 4 подопечных, 3 - получили телесные повреждения и были госпитализированы каретой скорой помощи в больницу. Старобельск. Пожар локализован в 21:32 и ликвидирован в 22:55", - сообщили ранее в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям

Также РБК-Украина писало, что в Подольском районе столицы произошел пожар в 16-этажном жилом доме, в результате чего погибли два человека.

Кроме этого, во Львове 21 декабря произошел взрыв на 12 этаже жилой многоэтажки в Шевченковском районе, в результате чего был травмирован человек.

Также сообщалось, что в Киеве произошел пожар в общежитии №8 Национального Авиационного Университета. В ходе обследования здания выяснилось, что возгорание произошло в подсобном помещении на первом этаже, а дым распространился до девятого этажа.