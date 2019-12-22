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Во Львове произошел взрыв в многоэтажке

Новости » Происшествия     22.12.2019 - 10:31
Во Львове произошел взрыв в многоэтажке
Иллюстративное фото (facebook.com MNS.GOV.UA)

В результате взрыва пострадал один человек

Во Львове вчера, 21 декабря, произошел взрыв на 12 этаже жилой многоэтажки в Шевченковском районе, в результате чего был травмирован человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Департамента по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА в Facebook.

Как сообщается, около 13 часов спасатели получили информацию о том, что в одной из квартир двенадцатиэтажки по улице Шевченко произошел взрыв газовоздушной смеси. Взрывом были повреждены окна, двери и наружная облицовка.

Кроме того, в результате взрыва пострадал владелец квартиры, мужчина 1970 года рождения. Мужчина пытался самостоятельно настроить газовый котел. Пострадавший был госпитализирован с ожогами лица, шеи, верхних и нижних конечностей второго и третьего степеней.

Напомним, ранее сообщалось, что в Германии произошел взрыв в многоквартирном доме. В результате инцидента пострадали по меньшей мере 25 человек. Тогда правоохранители не могли установить точных причин взрыва.

Также РБК-Украина писало, что в словацком городе Прешов произошел масштабный пожар в многоэтажке. Пожар возник вследствие взрыва газа на верхних этажах здания. В результате взрыва погибли семь человек, еще один пострадал.

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