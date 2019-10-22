Названа официальная причина обвала дома в Дрогобыче

Предложено выполнить порядок работ по демонтажу здания, методом контролируемого срыва
Причиной обвала жилого дома в Дрогобыче Львовской области стало разрушение средней несущей стены подвала, которое возникло по двум возможным причинам. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Дрогобычского городского совета.
Как сообщается, по результатам детального обследования жилого дома №101/1 на улице Михаила Грушевского в Дрогобыче причиной обвала стало разрушение средней несущей стены подвала по оси Б, в осях 4-5, которое возможно возникло вследствие:
В отчете также предложено выполнить порядок работ по демонтажу здания, методом контролируемого срыва.
"В ходе выполнения демонтажных работ рекомендуется привлечь судебных экспертов и обследовать в подвале стену в осях 4-5, Б для подтверждения или опровержения возможного вмешательства людей", - говорится в сообщении.
Напомним, 28 августа в 2:46 в Дрогобиче по улице Грушевского, 101, в четырехэтажном жилом доме произошло разрушение подъезда с первого по четвертый этаж. Дом полностью отключили от газо-, электро - и водоснабжения.
В результате обвала дома погибли восемь человек. Среди них один ребенок.
Ранее сообщалось, что жители дома считают, что причиной обвала могли стать ремонтные работы в парикмахерской на первом этаже. Очевидцы отмечают, что взрыва не было (предварительная версия обрушения - взрыв газа, - ред.), был грохот от разрушения.