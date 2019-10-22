Названа офіційна причина обвалу будинку у Дрогобичі

Фото: обвал будинку у Дрогобичі (dsns.gov.ua)

Запропоновано виконати порядок робіт з демонтажу будівлі, методом контрольованого зриву

Причиною обвалу житлового будинку в Дрогобичі Львівської області стало руйнування середньої несучої стіни підвалу, яке виникло з двох можливих причин. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Дрогобицької міської ради.

Як повідомляється, за результатами детального обстеження житлового будинку №101/1 на вулиці Михайла Грушевського в Дрогобичі причиною обвалу стало руйнування середньої несучої стіни підвалу по осі Б, в осях 4-5, яке можливо виникло внаслідок:

просідання або руйнування цегляної кладки із-за низької марки цегли і розчину, внаслідок значного зволоження і відсутності гідроізоляції бетонної підлоги, що є в основному наслідком помилок при будівництві;

можливе втручання людей, яке необхідно підтвердити чи спростувати спеціальними експертами (судовими) після розбору зруйнованих конструкцій, що перебувають поверх цієї стіни підвалу

У звіті також запропоновано виконати порядок робіт з демонтажу будівлі, методом контрольованого зриву.

"В ході виконання демонтажних робіт рекомендується залучити судових експертів та обстежувати в підвалі стіну в осях 4-5, Б для підтвердження або спростування можливого втручання людей", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 28 серпня о 2:46 у Дрогобичі по вулиці Грушевського, 101, у чотириповерховому житловому будинку сталося руйнування під'їзди з першого по четвертий поверх. Будинок повністю відключили від газо-, електро - і водопостачання.

В результаті обвалу будинку загинули вісім осіб. Серед них одна дитина.

Раніше повідомлялося, що мешканці будинку вважають, що причиною обвалу могли стати ремонтні роботи перукарні на першому поверсі. Очевидці відзначають, що вибуху не було (попередня версія обвалення - вибух газу, - ред.), був гуркіт від руйнування.