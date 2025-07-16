Названа головна неочевидна причина частих пробуджень вночі

Можливі причини нічних пробуджень

Причин може бути багато, оскільки кожна людина має свій індивідуальний контекст, який може впливати на настрій, режим сну, дієту чи інші звичайні дії.

Однією з недуг, яка може найбільше впливати на наш сон і, на жаль, набирає обертів, є депресія. За словами психологів, 70% людей, які страждають на цей розлад, відчувають труднощі із засинанням або підтриманням сну протягом ночі.

Іншою сучасною проблемою є залежність від соціальних мереж. Можливо, ви належите до тих людей, які люблять перевіряти телефон перед сном, щоб дізнатися інформацію або відповісти на останні повідомлення, що залишилися невирішеними. І хоча це може здатися нешкідливим заняттям, воно може бути причиною того, що ви не можете спати оптимально. Це може бути так само шкідливо, як і інші дії, наприклад, вживання алкоголю перед сном.

Крім того, деякі розлади можуть впливати на гігієну вашого сну. Апное уві сні, стрес або негативні думки можуть бути причиною того, що ви не можете нормально спати.

Як зменшити кількість нічних пробуджень?

Хоча багато з вищезгаданих причин є складнішими і зазвичай вимагають допомоги фахівця, існують певні дії, які ми можемо зробити, щоб покращити гігієну нашого сну.

Однією з головних речей, яку ви можете зробити, є встановлення режиму сну. Встановіть конкретний час для сну, виконуйте одні й ті ж дії та відкладайте телефон або пристрої, що випромінюють синє світло, перед сном. Створіть розслаблюючу атмосферу, якщо хочете «покликати» сон і краще заснути. Тримайте стимулятори, такі як кофеїн або алкоголь, подалі від вечірніх прийомів їжі. Вкрай важливо, щоб ви прислухалися до свого тіла і діяли відповідно.