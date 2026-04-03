Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

Названа головна мета масованої атаки РФ по Україні посеред дня

11:45 03.04.2026 Пт
2 хв
Чому ворог завдає комбінованих ударів вдень, а не вночі?
aimg Тетяна Степанова
Фото: у ЦПД назвали головну мету масованої атаки РФ по Україні посеред дня (ДСНС)

Головна мета масованої комбінованої атаки Росії по Україні посеред дня - збільшення кількості жертв серед цивільного населеня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram керівника Центру протидії дезінформації при РНБО України Андрія Коваленка.

"Головна мета росіян в таких атаках посеред дня - збільшення кількості жертв серед цивільних", - зазначив Коваленко.

Саме тому, за його словами, комбінована атака відбувається в робочий день із застосуванням великої кількості дронів, ракет.

"Бережіть себе, до тривог ставтеся серйозно, будьте в безпечних місцях", - закликав українців керівник ЦПД.

Атака по Україні 3 квітня

Російські війська сьогодні зранку, 3 квітня, запустили по Україні крилаті ракети. Також повідомляється про зліт МіГ-31К. Окрім того, над Україною зафіксовано сотні ворожих дронів.

За словами начальника Управління комунікації командування Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната, у небо були підняті в небо бомбардувальники стратегічної авіації Ту-95 та Ту-160.

Окрім того, з вечора 2 квітня і до ранку 3 квітня російські окупанти здійснюють масовану атаку по Україні, застосовуючи дрони та ракети. Під ударами опинилися одразу кілька регіонів, вже відомо про загиблих, постраждалих та руйнування.

Зокрема, Харків понад добу перебуває під масованими ударами. Ворог атакує місто безпілотниками, попередньо типу "Герань", а також ракетами.

