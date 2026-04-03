Названа головна мета масованої атаки РФ по Україні посеред дня

Атака по Україні 3 квітня

Російські війська сьогодні зранку, 3 квітня, запустили по Україні крилаті ракети. Також повідомляється про зліт МіГ-31К. Окрім того, над Україною зафіксовано сотні ворожих дронів.

За словами начальника Управління комунікації командування Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната, у небо були підняті в небо бомбардувальники стратегічної авіації Ту-95 та Ту-160.

Окрім того, з вечора 2 квітня і до ранку 3 квітня російські окупанти здійснюють масовану атаку по Україні, застосовуючи дрони та ракети. Під ударами опинилися одразу кілька регіонів, вже відомо про загиблих, постраждалих та руйнування.

Зокрема, Харків понад добу перебуває під масованими ударами. Ворог атакує місто безпілотниками, попередньо типу "Герань", а також ракетами.