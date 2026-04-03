Росія атакує Україну крилатими ракетами, є загроза "Кинджалів"

10:39 03.04.2026 Пт
Росія запустила по Україні ракети зі стратегічної авіації
aimg Костянтин Широкун
Фото: Росія запустила по Україні ракети зі стратегічної авіації (Getty Images)

Російські війська сьогодні зранку, 3 квітня, запустили по Україні крилаті ракети, також повідомляється про зліт МіГ-31К.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

Читайте також: "Це чистий тероризм": РФ обстріляла ТЕЦ "Нафтогазу" у Херсоні, загинула працівниця

Зазначається, що перші ракети залетіли у повітряний простір України через Харківську область. Також повідомляється про зліт літаків МіГ-31К у РФ, які є носіями аеробалістичних ракет "Кинджал".

За словами начальника Управління комунікації командування Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната, раніше у небо були підняті в небо бомбардувальники стратегічної авіації Ту-95 та Ту-160.

За його словами, атака зі стратегічної авіації виглядає класичною. Тобто росіяни атакують з дальніх рубежів – з району Каспію, Волгодонська чи з Волгоградської області, й запускають ракети.

За словами глави КМВА Артура Ткаченка, на підступах до столиці фіксуються ворожі ударні дрони. Крім того, в повітряному просторі України зафіксовано рух крилатих ракет.

"Прошу, подбайте про власну безпеку. Перебувайте в укриттях до відбою тривоги", - підкреслив Ткаченко.

Удар РФ по Україні 3 квітня

Нагадаємо, з вечора 2 квітня і до ранку 3 квітня російські окупанти здійснюють масовану атаку по Україні, застосовуючи дрони та ракети. Під ударами опинилися одразу кілька регіонів, вже відомо про загиблих, постраждалих та руйнування.

Також російські війська сьогодні вночі та під ранок, 3 квітня, атакували кілька громад Дніпропетровської області, зокрема під ударом був й Павлоград. Також вибухи лунали у Запоріжжі, Вінницькій, Черкаській областях та інших регіонах.

Окрім того, російські війська зранку вдарили дроном по маршрутці у Херсоні. В результаті обстрілу відомо про кількох поранених.

РФ атакує Україну з вечора і на ранок: які міста під вогнем та що відомо про наслідки
Росія пішла в наступ. Що відбувається на фронті і де будуть ключові бої
Уляна Безпалькокерівниця рубрики Війна в Україні Росія пішла в наступ. Що відбувається на фронті і де будуть ключові бої