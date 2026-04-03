Росія атакує Україну крилатими ракетами, є загроза "Кинджалів"

Російські війська сьогодні зранку, 3 квітня, запустили по Україні крилаті ракети, також повідомляється про зліт МіГ-31К.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

Зазначається, що перші ракети залетіли у повітряний простір України через Харківську область. Також повідомляється про зліт літаків МіГ-31К у РФ, які є носіями аеробалістичних ракет "Кинджал".

За словами начальника Управління комунікації командування Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната, раніше у небо були підняті в небо бомбардувальники стратегічної авіації Ту-95 та Ту-160.

За його словами, атака зі стратегічної авіації виглядає класичною. Тобто росіяни атакують з дальніх рубежів – з району Каспію, Волгодонська чи з Волгоградської області, й запускають ракети.

За словами глави КМВА Артура Ткаченка, на підступах до столиці фіксуються ворожі ударні дрони. Крім того, в повітряному просторі України зафіксовано рух крилатих ракет.

"Прошу, подбайте про власну безпеку. Перебувайте в укриттях до відбою тривоги", - підкреслив Ткаченко.

Нагадаємо, з вечора 2 квітня і до ранку 3 квітня російські окупанти здійснюють масовану атаку по Україні, застосовуючи дрони та ракети. Під ударами опинилися одразу кілька регіонів, вже відомо про загиблих, постраждалих та руйнування.