Названа главная цель массированной атаки РФ по Украине посреди дня

Главная цель массированной комбинированной атаки России по Украине посреди дня - увеличение количества жертв среди гражданского населения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram руководителя Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины Андрея Коваленко.
"Главная цель россиян в таких атаках посреди дня - увеличение количества жертв среди гражданских", - отметил Коваленко.
Именно поэтому, по его словам, комбинированная атака происходит в рабочий день с применением большого количества дронов, ракет.
"Берегите себя, к тревогам относитесь серьезно, будьте в безопасных местах", - призвал украинцев руководитель ЦПИ.
Российские войска сегодня утром, 3 апреля, запустили по Украине крылатые ракеты. Также сообщается о взлете МиГ-31К. Кроме того, над Украиной зафиксированы сотни вражеских дронов.
По словам начальника Управления коммуникации командования Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, в небо были подняты в небо бомбардировщики стратегической авиации Ту-95 и Ту-160.
Кроме того, с вечера 2 апреля и до утра 3 апреля российские оккупанты осуществляют массированную атаку по Украине, применяя дроны и ракеты. Под ударами оказались сразу несколько регионов, уже известно о погибших, пострадавших и разрушениях.
В частности, Харьков более суток находится под массированными ударами. Враг атакует город беспилотниками, предварительно типа "Герань", а также ракетами.