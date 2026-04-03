RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Названа главная цель массированной атаки РФ по Украине посреди дня

11:45 03.04.2026 Пт
2 мин
Почему враг наносит комбинированные удары днем, а не ночью?
aimg Татьяна Степанова
Фото: в ЦПД назвали главную цель массированной атаки РФ по Украине посреди дня (ГСЧС)

Главная цель массированной комбинированной атаки России по Украине посреди дня - увеличение количества жертв среди гражданского населения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram руководителя Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины Андрея Коваленко.

"Главная цель россиян в таких атаках посреди дня - увеличение количества жертв среди гражданских", - отметил Коваленко.

Именно поэтому, по его словам, комбинированная атака происходит в рабочий день с применением большого количества дронов, ракет.

"Берегите себя, к тревогам относитесь серьезно, будьте в безопасных местах", - призвал украинцев руководитель ЦПИ.

Атака по Украине 3 апреля

Российские войска сегодня утром, 3 апреля, запустили по Украине крылатые ракеты. Также сообщается о взлете МиГ-31К. Кроме того, над Украиной зафиксированы сотни вражеских дронов.

По словам начальника Управления коммуникации командования Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, в небо были подняты в небо бомбардировщики стратегической авиации Ту-95 и Ту-160.

Кроме того, с вечера 2 апреля и до утра 3 апреля российские оккупанты осуществляют массированную атаку по Украине, применяя дроны и ракеты. Под ударами оказались сразу несколько регионов, уже известно о погибших, пострадавших и разрушениях.

В частности, Харьков более суток находится под массированными ударами. Враг атакует город беспилотниками, предварительно типа "Герань", а также ракетами.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
