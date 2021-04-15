Названа частка пенсіонерів з виплатами понад 10 тисяч гривень
Станом на 1 квітня 2021 року пенсії понад 10 тисяч гривень отримували 419 022 українців. Це становить 3,8% від загального числа пенсіонерів (11 052 849 осіб).
Про це свідчать дані на сайті Пенсійного фонду України (ПФУ).
За даними ПФУ понад 50% українців отримують пенсії до 3 тисяч гривень.
Розмір пенсій розподіляється наступним чином:
- до 2000 грн - 15,9%, 1 760 766 чоловік, середня пенсія - 1 780,13 грн,
- від 2001 до 3000 грн - 38,8%, 4 287 088 осіб, середня пенсія - 2 477,28 грн,
- від 3001 до 4000 грн - 19,2%, 2 123 774 осіб, середня пенсія - 3 444,03 грн,
- від 4001 до 5000 грн - 9,1%, 1 004 321 осіб, середня пенсія - 4 448,90 грн,
- від 5001 до 10000 грн - 13,2%, 1 457 878 осіб, середня пенсія - 6 738,17 грн,
- понад 10000 грн - 3,8%, 419 022 осіб, середня пенсія - 13 859,43 грн
Як повідомляло РБК-Україна, станом на 1 квітня 2021 року в Україні налічувалося 11 052 849 пенсіонерів. Середній розмір виплати становив 3 724,65 гривень. За квартал розмір пенсій зріс на 217,14 гривень або на 6,2%.
Нагадаємо, планову індексацію пенсій з 1 березня 2021 року провели для 9,76 млн пенсіонерів. З переобрахованих розмір пенсій підвищено для 7,91 млн пенсіонерів. За даними ПФУ, надбавку до 100 гривень включно отримали 46,3% пенсіонерів.