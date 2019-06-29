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Названа дата встречи конгрессменов США с Зеленским и Коболевым

Новости » Политика    29.06.2019 - 01:43
Названа дата встречи конгрессменов США с Зеленским и Коболевым
Фото: Конгресс США (facebook.com/ukr.embassy.usa)

Американская делегация будет находиться в Киеве в течение 30 июня - 1 июля

В Украину прибудет двухпартийная делегация Конгресса Соединенных Штатов, которая собирается встретиться с президентом Владимиром Зеленским и руководством НАК "Нафтогаз Украины". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу украинского посольства в США.

Отмечается, что конгрессмены будут находиться в Украине в течение двух дней - с 30 июня по 1 июля. Делегацию возглавит лидер демократов в Палате представителей Стэнли Хойер.

"В рамках визита делегации планируются встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, представителями исполнительной и законодательной ветвей власти, общественного сектора Украины. Запланирована также встреча с руководством НАК "Нафтогаз Украины" (глава правления НАК Андрей Коболев, - ред.) для обсуждения проблем энергетической безопасности", - сообщили в посольстве.

В составе делегации будут также конгрессмены-республиканцы Том Кол и Гаррет Грейвс, а также члены Палаты представителей от Демократической партии Стив Коуэн и Вал Демингс.

После дипломатических встреч конгрессмены планируют посетить Майдан Независимости для чествования памяти Героев "Небесной сотни", а также отдать дань памяти жертвам трагедии Бабьего яра.

Названа дата встречи конгрессменов США с Зеленским и КоболевымНазвана дата встречи конгрессменов США с Зеленским и Коболевым

Напомним, ранее сообщалось, что временно исполняющий обязанности председателя Службы безопасности Украины Иван Баканов прибыл в Штаты для ознакомления с результатами украино-американского сотрудничества в сфере безопасности. Подчеркивалось, что особое внимание будет уделено подготовке визита в Вашингтон Зеленского для встречи с американским президентом Дональдом Трампом.

Также посол Украины в Вашингтоне Валерий Чалый заявил, что встреча глав Украины и США Владимира Зеленского и Дональда Трампа возможна после 21 июля. Он добавил, что важна не только дата, но и содержание переговоров.

Недавно стало известно, что дата встречи Зеленского и Трампа еще не определена.

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