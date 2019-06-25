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Дата встречи Зеленского с Трампом пока не определена

Новости » Политика    25.06.2019 - 17:37
Дата встречи Зеленского с Трампом пока не определена
Фото: Уильям Тейлор (РБК-Украина)

Повестка дня встречи также еще не определена

Дата встречи президентов Украины и Соединенных Штатов Америки Владимира Зеленского и Дональда Трампа пока не определена. Об этом сообщил временно поверенный в делах США Уильям Тейлор, передает корреспондент РБК-Украина.

По словам Тейлора, повестка дня встречи также пока не определена.

"По вопросу визита президента Зеленского в США, аналогичный вопрос я сегодня получил от представителей украинского правительства. Конкретных дат пока не определено. Пока решения нет. Мы очень заинтересованы определиться с датой и повесткой дня. Я пообещал своим украинским собеседникам, что как только эта информация появится, мы сразу сообщим", - заявил поверенный в делах США.

Напомним, ранее сообщалось, что временно исполняющий обязанности главы Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Баканов прибыл в Штаты для ознакомления с результатами украино-американского безопасного сотрудничества. Подчеркивалось, что особое внимание уделено подготовке визита в Вашингтон Зеленского для встречи с Трампом.

Как писало РБК-Украина ранее, посол Украины в Вашингтоне Валерий Чалый заявил, что встреча глав Украины и США Владимира Зеленского и Дональда Трампа возможна после 21 июля. Он добавил, что важна не только дата, но и содержание переговоров.

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