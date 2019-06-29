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Названа дата зустрічі конгресменів США із Зеленським та Коболєвим

Новини » Політика    29.06.2019 - 01:43
Названа дата зустрічі конгресменів США із Зеленським та Коболєвим
Фото: Конгрес США (facebook.com/ukr.embassy.usa)

Американська делегація перебуватиме у Києві протягом 30 червня - 1 липня

До України прибуде двопартійна делегація Конгресу Сполучених Штатів, яка збирається зустрітися із президентом Володимиром Зеленським та керівництвом НАК "Нафтогаз України". Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу українського посольства у США.

Зазначається, що конгресмени перебуватимуть в Україні протягом двох днів - із 30 червня по 1 липня. Делегацію очолить лідер демократів у Палаті представників Стенлі Хоєр.

"У рамках візиту делегації плануються зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським, представниками виконавчої і законодавчої гілок влади, громадського сектору України. Запланована також зустріч з керівництвом НАК "Нафтогаз України" (голова правління НАК Андрій Коболєв, - ред.) для обговорення проблем енергетичної безпеки", - повідомили у посольстві.

У складі делегації будуть також конгресмени-республіканці Том Кол і Гаррет Грейвс, а також члени Палати представників від Демократичної партії Стів Коуен і Вал Демінгс.

Після дипломатичних зустрічей конгресмени планують відвідати Майдан Незалежності для вшанування пам’яті Героїв "Небесної сотні", а також віддати данину пам’яті жертвам трагедії Бабиного яру.

Названа дата зустрічі конгресменів США із Зеленським та Коболєвим

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що тимчасово виконуючий обов'язки голови Служби безпеки України Іван Баканов прибув до Штатів для ознайомлення із результатами україно-американського співробітництва у сфері безпеки. Підкреслювалося, що особливу увагу буде приділено підготовці візиту до Вашингтона Зеленського для зустрічі з американським президентом Дональдом Трампом.

Також посол України в Вашингтоні Валерій Чалий заявив, що зустріч глав України і США Володимира Зеленського і Дональда Трампа можлива після 21 липня. Він додав, що важлива не тільки дата, а й зміст переговорів.

Нещодавно стало відомо, що дата зустрічі Зеленського і Трампа ще не визначена.

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