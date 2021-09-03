Названа дата и время запуска первой гражданской миссии SpaceX

Компания SpaceX, принадлежащая предпринимателю Илону Маску, определилась с датой и временем начала миссии Inspiration4. Запуск гражданского экипажа в космос запланирован на 15 сентября.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Inspiration4.
Отмечается, что 2 сентября команды SpaceX и Inspiration4 встретились, чтобы проверить готовность ракеты-носителя Falcon 9 и космического корабля Dragon, наземных систем и обучение экипажа.
Запуск ракеты запланирован на 15 сентября в 15:00 по киевскому времени.
За три дня до старта, в зависимости от погодных условий, SpaceX планирует сузить окно запуска.
Напомним, что РБК-Украина рассказывало о том, что SpaceX ознакомило сеть с членами экипажа миссии Inspiration4.
Также РБК-Украина сообщало о том, что экипаж прибыл на базу SpaceX, которая расположенная во Флориде.