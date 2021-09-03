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Названо дату та час запуску першої цивільної місії SpaceX

Автор: Сергій Пишкін

Компанія SpaceX, що належить підприємцю Ілону Маску, визначилась з датою та часом початку місії Inspiration4. Запуск цивільного екіпажу у космос заплановано на 15 вересня.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Inspiration4.

Зазначається, що 2 вересня команди SpaceX і Inspiration4 зустрілися, аби перевірити готовність ракети-носія Falcon 9, космічного корабля Dragon, наземних систем й навчання екіпажу.

Запуск ракети заплановано на 15 вересня о 15:00 за київським часом.

За три дні до старту, в залежності від погодних умов, SpaceX планує звузити вікно запуску.

Нагадаємо, що РБК-Україна розповідало про те, що SpaceX ознайомило мережу з членами екіпажу місії Inspiration4.

Також РБК-Україна повідомляло про те, що екіпаж прибув на базу SpaceX, що розташована у Флориді.

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