SpaceX через две недели отправит туристов в космос: экипаж прибыл на базу

Экипаж миссии Inspiration4 прибыл на базу SpaceX, расположенную во Флориде. Компания планирует запустить космический корабль на орбиту уже 15 сентября.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Inspiration4.

Отмечается, что члены экипажа сейчас будут проверять свою поездку и пройдут тест-драйв на многоразовом космическом корабле Crew Dragon.

The crew of Inspiration4 stopped by @SpaceX's Dragonland in Florida to check out their ride and go for a “Dragon Test Drive.” Final preps for the crew, spacecraft, and rocket continue ahead of liftoff in 15 days! pic.twitter.com/Nmy8dg0W20 — Inspiration4 (@inspiration4x) August 31, 2021

Что известно о миссии Inspiration4:

это первая миссия в которой примет участие только гражданский экипаж;

запуск ракеты запланирован на 15 сентября 2021 года;

ракетой-носителем будет выступать Falcon 9 Block 5, который будет стартовать из Космического центра имени Кеннеди;

после того, как космический корабль долетит до орбиты, через некоторое время он вернется на Землю и приземлется на территории Атлантического океана;

Meet the Inspiration4 crew, set to launch in SpaceX's Dragon capsule no earlier than Sept. 15:



Jared Isaacman – Commander & benefactor

Hayley Arceneaux – Medical officer

Dr. Sian Proctor – Pilot

Chris Sembroski – Mission specialist



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В рамках миссии, SpaceX будет использовать несколько обновленный корабль Crew Dragon. Известно, что на его носовой части был установлен большой иллюминатор, однако компания так до сих пор и не поделилась его фотографией.