ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Авто Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

SpaceX через две недели отправит туристов в космос: экипаж прибыл на базу

Новина українською →
США , Вторник 31 августа 2021 19:14
SpaceX через две недели отправит туристов в космос: экипаж прибыл на базу Фото: SpaceX отправит экипаж на орбиту через 15 дней (twitter.com/inspiration4x)
Автор: Сергей Пышкин

Экипаж миссии Inspiration4 прибыл на базу SpaceX, расположенную во Флориде. Компания планирует запустить космический корабль на орбиту уже 15 сентября.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Inspiration4.

Отмечается, что члены экипажа сейчас будут проверять свою поездку и пройдут тест-драйв на многоразовом космическом корабле Crew Dragon.

Что известно о миссии Inspiration4:

  • это первая миссия в которой примет участие только гражданский экипаж;
  • запуск ракеты запланирован на 15 сентября 2021 года;
  • ракетой-носителем будет выступать Falcon 9 Block 5, который будет стартовать из Космического центра имени Кеннеди;
  • после того, как космический корабль долетит до орбиты, через некоторое время он вернется на Землю и приземлется на территории Атлантического океана;

В рамках миссии, SpaceX будет использовать несколько обновленный корабль Crew Dragon. Известно, что на его носовой части был установлен большой иллюминатор, однако компания так до сих пор и не поделилась его фотографией.

Напомним, что РБК-Украина раскрывала интересные подробности экипажа миссии Inspiration4.

Читайте РБК-Украина в Google News
SpaceX Космический корабль
NEWS
Украина должна снова стать космическим государством, - Зеленский
Украина должна снова стать космическим государством, - Зеленский
DAILY
"Купить ковид сертификат". Как в Украине подделывают документы о вакцинации
Дмитрий Левицкийредактор ленты новостей "Купить ковид сертификат". Как в Украине подделывают документы о вакцинации