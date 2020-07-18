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Названа дата возвращения Crew Dragon на Землю

США, Суббота 18 июля 2020 15:19
Названа дата возвращения Crew Dragon на Землю
Фото: корабль Crew Dragon на орбите (twitter.com/NASA)
Автор: Максим Зайченко

Возвращение космического корабля запланировано на август

Космический корабль SpaceX Crew Dragon и его экипаж вернется на Землю предварительно 2 августа. На эту дату могут повлиять погодные условия.

Об этом глава Национального аэрокосмического агентства США (NASA) Джим Брайденстайн сообщил в Twitter.

"По плану 1 августа космический корабль Crew Dragon с астронавтами Дугласом Харли и Робертом Бенкеном на борту отсоединится от Международной космической станции и направится к планете Земля. Приземление запланировано на 2 августа", - заявил Брайденстайн.

Он уточнил, что на фактическую дату возвращения корабля могут повлиять погодные условия.

Напомним, запуск корабля состоялся 30 мая с космодрома на мысе Канаверал в США.

С МКС корабль состыковался уже на следующий день после 19 часов полета.

Астронавты Боб Бенкен и Дуглас Харли смогли покинуть корабль и сойти на борт МКС только через 2 часа после стыковки.

Также РБК-Украина писало, что в NASA определились с датой запуска космической миссии на Марс.

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