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Названа дата повернення Crew Dragon на Землю

США, Субота 18 липня 2020 15:19
Названа дата повернення Crew Dragon на Землю
Фото: корабель Crew Dragon на орбіті (twitter.com/NASA)
Автор: Максим Зайченко

Повернення космічного корабля заплановано на серпень

Космічний корабель SpaceX Crew Dragon і його екіпаж повернеться на Землю попередньо 2 серпня. На цю дату можуть вплинути погодні умови.

Про це голова Національного аерокосмічного агентства США (NASA) Джим Брайденстайн повідомив у Twitter.

"За планом 1 серпня космічний корабель Crew Dragon з астронавтами Дугласом Харлі та Робертом Бенкеном на борту від'єднається від Міжнародної космічної станції та попрямує до планети Земля. Приземлення заплановано на 2 серпня", - заявив Брайденстайн.

Він уточнив, що на фактичну дату повернення корабля можуть вплинути погодні умови.

Нагадаємо, запуск корабля відбувся 30 травня з космодрому на мисі Канаверал у США.

Корабель зістикувався з МКС вже на наступний день після 19 годин польоту.

Астронавти Боб Бенкен і Дуглас Харлі змогли покинути корабель і зійти на борт МКС тільки через 2 години після стикування.

Також РБК-Україна писало, що у NASA визначилися з датою запуску космічної місії на Марс.

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