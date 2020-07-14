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В NASA определились с датой запуска космической миссии на Марс

Вашингтон, Вторник 14 июля 2020 04:14
В NASA определились с датой запуска космической миссии на Марс
Фото: NASA flickr.com/Oliver Hine)
Автор: Инна Собора

Запуск запланирован на 30 июля

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) планирует запуск на Марс космического корабля с марсоходом "Perseverance". Запуск предварительно запланирован на 30 июля.

Об этом сообщается на сайте NASA.

Запуск запланирован на 7:50 утра по местному времени (14:50 по киевскому времени). Подготовка к запуску космического корабля продолжается. Команда готовится доставить марсоход "Perseverance" на стартовую площадку.

В то же время, в NASA подчеркивают, что дата запуска может измениться. На это могут повлиять различные факторы, в частности, результаты тестирования всех систем корабля или метеоусловий. Однако запустить корабль с марсоходом планируют не позднее 15 августа.

Ранее из-за пандемии коронавируса NASA приостановило создание космических кораблей Space Launch System (SLS) и Orion, которые должны полететь на Луну и Марс.

РБК-Украина писало, что ракета SpaceX для полетов на Марс в третий раз рухнула во время испытаний.

Ранее сообщалось, что космический корабль Crew Dragon американской компании SpaceX вернется на Землю примерно через 2 месяца.

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