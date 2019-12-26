Названа дата обмена пленными

Киев и ОРДЛО согласовали дату обмена пленными по формуле "всех установленных на всех установленных" - это 29 декабря. Об этом сообщают росСМИ.

Как отмечается, на сегодняшний день дата обмена не является дискуссионным вопросом, хотя некоторые детали готовящегося обмена еще продолжают прорабатываться.

Напомним, министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что Трехсторонняя контактная группа не смогла согласовать списки на обмен, ведь украинская сторона стремится вернуть максимальное количество людей.

Ранее сообщалось, что обмен пленными между Киевом и так называемыми "ЛДНР" задерживается из-за отказа части заключенных возвращаться в оккупированные районы Донецкой и Луганской области. Но на следующей встрече стороны таки согласовали обмен.

Отметим, генпрокурор Руслан Рябошапака прокомментировал возможное участие экс-"беркутовцев", которые фигурируют в делах Майдана, в обмене пленными между Украиной и ОРДЛО. Он уверен, что "ничего незаконного там не произойдет".

А тем временем, суды отпускают друг за другом бывших беркутовцев. В частности, Киевский апелляционный суд освободил из-под ареста экс-командира харьковской роты "Беркута" Виктора Шаповалова. Беркутовец находился под арестом с 2015 года. И Печерский районный суд Киева отпустил из-под домашнего ареста снайпера, бывшего бойца спецназа "Омега" Внутренних войск Дмитрий Хмеля, подозреваемого в убийстве евромайдановца Александра Храпаченко.