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У Суркова назвали условие обмена пленными

Новости » Политика     23.12.2019 - 08:43
У Суркова назвали условие обмена пленными
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Обмен пленными состоится в случае успеха видеоконференции в понедельник

Киев и Донбасс могут обменяться пленными до конца года в случае успеха видеоконференции в понедельник. Об этом заявил директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков, сообщают росСМИ.

Чеснаков отметил, что обмен может состоятся до Нового года.

"Сегодня состоится очень важная видеоконференция минской контактной группы. Если все пойдет по плану, то уже в ближайшие дни можно ожидать большого обмена между Киевом и Донбассом по принципу "всех установленных на всех установленных", - сказал он.

Добавим, видеоконференция Трехсторонней контактной группы по обмену пленными состоится в понедельник, 23 декабря.

Ранее сообщалось, что обмен пленными между Киевом и так называемыми "ЛДНР" задерживается из-за отказа части пленных возвращаться в оккупированные районы Донецкой и Луганской области. Около 40 человек, которых Украина готовится передать боевикам "ЛДНР", по разным причинам попросили исключить их из обменных списков.

До этого, министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко подтвердил, что участники ТКГ 18 декабря не достигли прогресса в вопросе обмена пленными между Киевом и "Л/ДНР".

Обмен задерживается, потому что мы хотим вернуть максимальное количество людей, - Пристайко В МИД Украины надеются на освобождение украинских пленных до 31 декабря
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