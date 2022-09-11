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Назван украинский аэропорт, который может первым возобновить полеты

Фото: Львовский аэропорт может первым возобновить полеты (facebook.com/lvivinternationalairport)
Автор: Елизавета Драбкина

Львовский аэропорт может первым возобновить полеты при наличии гарантий безопасности для гражданских самолетов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра инфраструктуры Александра Кубракова во время встречи Ялтинской европейской стратегии (YES), организованной фондом Виктора Пинчука.

"Первым аэропортом мы рассматриваем Львовский аэропорт. Я надеюсь, что, как это было с Черноморской зерновой инициативой, когда мы получим гарантированную безопасность, гарантии в первую очередь от международных партнеров, от ООН, мы начнем, я надеюсь", - сказал он.

Кубраков отметил, что главное препятствие для возобновления полетов гражданских судов - это безопасность, а не технические вопросы.

Отметим, что Украина закрыла воздушное пространство 24 февраля 2022 года из-за полномасштабного вторжения России. В первый день большой войны оккупанты ударили по аэропортам и другой инфраструктуре, которая обеспечивает безопасность полетов.

Напомним, в конце июля Закарпатский областной совет заявил о выделении 26 млн гривен на работы в аэропорту "Ужгороде". Пассажирское сообщение надеялись запустить через 1-2 месяца.

Однако глава Закарпатской ОГА Виктор Никита заявил, что аэропорт не сможет возобновить работу в ближайшее время из-за неготовности самого аэропорта и отсутствия необходимых документов.

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Львов