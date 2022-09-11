Названо український аеропорт, який може першим відновити польоти

Львівський аеропорт може першим відновити польоти за наявності гарантій безпеки для цивільних літаків.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра інфраструктури Олександра Кубракова під час зустрічі Ялтинської європейської стратегії (YES), організованої фондом Віктора Пінчука.
"Першим аеропортом ми розглядаємо Львівський аеропорт. Я сподіваюся, що, як це було з Чорноморською зерновою ініціативою, коли ми отримаємо гарантовану безпеку, гарантії насамперед від міжнародних партнерів, від ООН, ми розпочнемо, я сподіваюся", - сказав він.
Кубраков зазначив, що головна перешкода для відновлення польотів цивільних суден - це безпека, а не технічні питання.
Зазначимо, що Україна закрила повітряний простір 24 лютого 2022 року через повномасштабне вторнення Росії. У перший день великої війни окупанти вдарили по аеропортах та іншій інфраструктурі, яка забезпечує безпеку польотів.
Нагадаємо, наприкінці липня Закарпатська обласна рада заявила про виділення 26 млн гривень на роботи в аеропорту "Ужгороді". Пасажирське сполучення сподівалися запустити через 1-2 місяці.
Проте голова Закарпатської ОВА Віктор Микита заявив, що аеропорт не зможе відновити роботу найближчим часом через неготовність самого летовища та відсутність необхідних документів.
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