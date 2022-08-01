Сможет ли аэропорт в Ужгороде в ближайшее время возобновить работу: ответ ОВА

Аэропорт "Ужгород" в ближайшее время не сможет возобновить работу. Причиной этого является неготовность самого аэропорта и отсутствие необходимых документов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Закарпатской ОВА Виктора Микиту в Facebook.

Он объяснил, что аэропорт как минимум не может работать из-за закрытого над Украиной неба. Кроме того, нет подписанных документов с ЕС о возможности запуска регулярных рейсов, а сам аэропорт не соответствует техническим характеристикам.

"Светосигнальная система, взлетная полоса и другие элементы инфраструктуры не готовы принимать регулярные рейсы", - отметил Микита.

Однако глава ОВА заверил, что работа над восстановлением аэропорта ведется. Для этого нужно привлечь Министерство инфраструктуры, "Украэрорух", СБУ, ГСЧС, специалистов с пассажирской и грузовой авиации для консалтинга и оптимизации работы.

"Мы говорим о процессе - долговременном и системном. Поэтому сейчас заявления о возобновлении работы аэропорта - это не больше, чем желания и намерения", - добавил Микита.