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Сможет ли аэропорт в Ужгороде в ближайшее время возобновить работу: ответ ОВА

Новина українською →
Ужгород, Понедельник 01 августа 2022 09:34
Сможет ли аэропорт в Ужгороде в ближайшее время возобновить работу: ответ ОВА Фото: глава Закарпатской ОВА Виктор Никита (t me zakarpatskaODA)
Автор: Наталья Юрченко

Аэропорт "Ужгород" в ближайшее время не сможет возобновить работу. Причиной этого является неготовность самого аэропорта и отсутствие необходимых документов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Закарпатской ОВА Виктора Микиту в Facebook.

Он объяснил, что аэропорт как минимум не может работать из-за закрытого над Украиной неба. Кроме того, нет подписанных документов с ЕС о возможности запуска регулярных рейсов, а сам аэропорт не соответствует техническим характеристикам.

"Светосигнальная система, взлетная полоса и другие элементы инфраструктуры не готовы принимать регулярные рейсы", - отметил Микита.

Однако глава ОВА заверил, что работа над восстановлением аэропорта ведется. Для этого нужно привлечь Министерство инфраструктуры, "Украэрорух", СБУ, ГСЧС, специалистов с пассажирской и грузовой авиации для консалтинга и оптимизации работы.

"Мы говорим о процессе - долговременном и системном. Поэтому сейчас заявления о возобновлении работы аэропорта - это не больше, чем желания и намерения", - добавил Микита.

Напомним, вчера стало известно, что аэропорт "Ужгород" может скоро заработать, поскольку Закарпатский областной совет выделил 26 млн гривен на его работу.

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