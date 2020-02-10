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Назван новый способ передачи коронавируса

Новости » Происшествия     10.02.2020 - 13:37
Назван новый способ передачи коронавируса
Иллюстративное фото (twitter com ChuBailiang)

В больнице Уханя диарея и тошнота наблюдались у 14 из 138 пациентов за 1-2 дня до развития лихорадки

Новым путем передачи китайского коронавируса может стать диарея. Об этом сообщает издание Science Alert.

В больнице Уханя диарея и тошнота наблюдались у 14 из 138 пациентов за 1-2 дня до развития лихорадки и затрудненного дыхания. У первого пациента с коронавирусом в США в течение двух дней также было выявлено нарушение в моторике кишечника, после чего вирус обнаружился в стуле.

Поскольку 2019-nCov и SARS принадлежат к одному семейству вирусов, ученые уверены, что возможен фекальный путь передачи вируса.

Передача SARS через стул привела к тому, что в 2003 году в жилом комплексе Amoy Gardens в Гонконге сотни людей оказались инфицированы вирусом. Восходящий поток теплого воздуха из ванных комнат загрязнил несколько квартир и был доставлен ветром в соседние здания комплекса.

Напомним, ранее власти Китая подтвердили, что новый тип коронавирус, который вызвал вспышку пневмонии в стране, способен передаваться, в том числе от человека к человеку.

Отметим, глава подразделения по пандемическим и эпидемическим болезням Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сильвия Бриан заявила, что распространение коронавируса типа 2019-nCoV пока не достигло такого уровня, чтобы можно было говорить о начале пандемии.

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