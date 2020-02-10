Названий новий спосіб передачі коронавірусу

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У лікарні Уханя діарея і нудота спостерігалися у 14 зі 138 пацієнтів за 1-2 дні до розвитку лихоманки

Новим шляхом передачі китайського коронавірусу може стати діарея. Про це повідомляє видання Science Alert.

У лікарні Уханя діарея і нудота спостерігалися у 14 зі 138 пацієнтів за 1-2 дні до розвитку лихоманки й утрудненого дихання. У першого пацієнта з коронавірусом в США протягом двох днів також було виявлено порушення в моториці кишечника, після чого вірус виявився в стільці.

Оскільки 2019-nCov і SARS належать до одного сімейства вірусів, вчені впевнені, що можливий фекальний шлях передачі вірусу.

Передача SARS через стілець призвела до того, що у 2003 році в житловому комплексі Amoy Gardens в Гонконзі сотні людей опинилися інфіковані вірусом. Висхідний потік теплого повітря з ванних кімнат забруднив кілька квартир і був доставлений вітром в сусідні будівлі комплексу.

Нагадаємо, раніше влада Китаю підтвердила, що новий тип коронавірусу, який викликав спалах пневмонії в країні, здатний передаватися, в тому числі від людини до людини.

Зазначимо, глава підрозділу з пандемічним і епідемічних хвороб Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Сільвія Бріан заявила, що поширення коронавірусу типу 2019-nCoV поки не досягло такого рівня, щоб можна було говорити про початок пандемії.