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В Китае подтвердили, что новый вирус способен передаваться от человека к человеку

Новости » Медицина     20.01.2020 - 21:50
В Китае подтвердили, что новый вирус способен передаваться от человека к человеку
Иллюстративное фото (twitter.com/NoviniteEU)

Два человека в Китае заразились новым вирусом от других людей

Власти Китая подтвердили, что новый тип коронавирус, который вызвал вспышку пневмонии в стране, способен передаваться, в том числе от человека к человеку. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Сообщается, что эксперты Госкомитета по вопросам здравоохранения Китайской Народной Республики подтвердили факты заражения новым коронавирусом среди сотрудников медучреждений, в которых находятся больные. В настоящее время известно о 14 заболевших медработниках.

"Доказано, что два случая заболевания в провинции Гуандун на юге страны связаны с именно этим типом передачи вируса", - говорится в сообщении.

Напомним, китайские власти сообщили о 139 новых заболевших неизвестной болезнью легких, вызванной новым типом коронавируса. Число новых инфицированных увеличилось за два дня, новые случаи были выявлены в городах Ухань, Пекин и Шэньчжэнь. Общее количество подтвержденных случаев в настоящее время превышает 200. Новый штамм коронавируса впервые появился в Ухане в декабре и уже распространился за границу - зафиксированы два случая в Таиланде и один в Японии.

Как сообщало РБК-Украина, в Украине активизировалась вирусная пневмония. Болезнь развивается очень стремительно и приводит к фатальным последствиям. В Тернополе переполненные больницы, трое пациентов умерли.

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