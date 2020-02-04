ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

ВОЗ отказалась признать начало пандемии коронавируса

Новости » Общество     04.02.2020 - 15:05
ВОЗ отказалась признать начало пандемии коронавируса
Иллюстративное фото (twitter com ChuBailiang)

По словам представителя ВОЗ, вспышка представляет собой не пандемию, а эпидемию с "множественными очагами"

Глава подразделения по пандемическим и эпидемическим болезням Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сильвия Бриан заявила, что распространение коронавируса типа 2019-nCoV пока не достигло такого уровня, чтобы можно было говорить о начале пандемии. Об этом сообщает РБК-Украина.

Она отметила, что вспышка представляет собой не пандемию, а эпидемию с "множественными очагами".

"Пока еще у нас не пандемия, мы находимся на стадии эпидемии коронавируса с множественными очагами и пытается погасить каждый из этих очагов", - заявила Бриан.

Напомним, по состоянию на 4 февраля, в мире зафиксировано больше 20 тыс. случаев заражением китайским коронавирусом. Число погибших от вируса сейчас составляет 427 человек.

Также РБК-Украина сообщало, что Кабинет министров утвердил план предотвращения занесения и распространения коронавируса на территорию Украины.

Добавим, что передача коронавируса от человека к человеку зафиксирована в 3 странах, кроме Китая: Японии, Вьетнаме и Германии.

Китай признал "недостатки и недочеты" в борьбе с коронавирусом У пассажиров последнего рейса из Китая нет признаков ОРВИ, - Минздрав
Новости Украины ВОЗвирус
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь