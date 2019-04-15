Назвали причину пожежі в Нотр-Дам де Парі

Фото: пожежа в Парижі (twitter.com/RemyBuisine)

Пожежа сталася через роботи з реставрації будівлі

Пожежа в Нотр-Дам де Парі сталась, ймовірно, через роботи з реставрації будівлі. Про це повідомляє Cnews посилаючись на паризьких пожежників.

В ході реставрації навколо собору були споруджені будівельні ліси, висота яких досягала 100 м. Зазначимо, що через пожежу в Соборі Паризької Богоматері звалився шпиль і повністю обвалився дах будівлі.

У свою чергу, мер Парижа Анн Ідальго в своєму Twitter написала, що пожежники намагаються впоратися з вогнем.

"У соборі Нотр-Дам в Парижі страшний пожежа. Пожежний департамент намагається впоратися з полум'ям. Ми разом з католицькою церквою Парижа. Я закликаю всіх не порушувати оточення, встановлене в цілях безпеки", - повідомила вона.

Повідомляється, президент Франції Еммануель Макрон відправиться на місце пожежі Нотр-Дам де Парі. Він уже відреагував на пожежу в соборі і написав, що це стало ударом для цілої нації.

"Нотр-Дам де Парі в вогні. Хвилювання цілої нації, всіх католиків і для всіх французів. Як і всім нашим співвітчизникам, мені сьогодні сумно бачити, як ця частина нас горить", - написав президент у Twitter.

Heartbreaking scenes of Notre Dame cathedral in flames.



London stands in sorrow with Paris today, and in friendship always. #NotreDame pic.twitter.com/jc6z0Oc2P3 — Sadiq Khan (@SadiqKhan) April 15, 2019

У МВС Франції повідомили, що сильна пожежа, що охопила в понеділок собор Паризької Богоматері, не призвела до загибелі або поранення людей. Також було прийнято рішення евакуювати людей з острова Сіте.

Французькі ЗМІ повідомляють, що Макрон вже прибув на місце пожежі.

Зазначимо, що президент США Дональд Трамп заявив, що в цій ситуації потрібно діяти швидко. У соцмережах поширюються фото з місця події. Також радник з питань культури посольства України у Франції опублікувала відео.

Раніше повідомлялося, що собор останнім часом перебував на реставрації, біля стін будівлі були встановлені будівельні ліси. У квітні будівельники вели роботи на даху будівлі, намагаючись відновити історичний вигляд шпиля.