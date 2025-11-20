Назріває скандал? Фіцо погрожує судом ЄС через російський газ

Так, у середу, 19 листопада, прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо, який відомий своєю проросійською політикою та критикою санкцій ЄС, заявив, що Словаччина розглядає можливість подати до суду на Євросоюз.

Причина - вимога Брюсселя повністю припинити імпорт російського газу з 2028 року.

За словами Фіцо, він уже доручив міністрам економіки, закордонних справ та юстиції підготувати правовий аналіз і оцінити шанси успішного позову.

Свою позицію прем’єр пояснює тим, що Словаччина, як і Угорщина, досі критично залежна від російського газу й нафти, а різка зміна постачальників може призвести до стрибка цін та економічних втрат.

"Наступного тижня уряд розглядатиме документ щодо можливості звернення до суду", - заявив Фіцо.

Він також нагадав, що Єврокомісія раніше нібито надала Словаччині гарантії щодо компенсацій у разі енергетичного дефіциту або різкого подорожчання палива. Однак він не уточнив ні можливу суму позову, ні юридичні підстави для нього.

ЄС поки не коментує можливість судового позову з боку Братислави.