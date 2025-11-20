Назревает скандал? Фицо угрожает судом ЕС из-за российского газа

Премьер Словакии Роберт Фицо заявил, что правительство рассматривает возможность подать в суд на ЕС из-за планов прекратить поставки российского газа
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Так, в среду, 19 ноября, премьер-министр Словакии Роберт Фицо, который известен своей пророссийской политикой и критикой санкций ЕС, заявил, что Словакия рассматривает возможность подать в суд на Евросоюз.
Причина - требование Брюсселя полностью прекратить импорт российского газа с 2028 года.
По словам Фицо, он уже поручил министрам экономики, иностранных дел и юстиции подготовить правовой анализ и оценить шансы успешного иска.
Свою позицию премьер объясняет тем, что Словакия, как и Венгрия, до сих пор критически зависима от российского газа и нефти, а резкая смена поставщиков может привести к скачку цен и экономическим потерям.
"На следующей неделе правительство будет рассматривать документ о возможности обращения в суд", - заявил Фицо.
Он также напомнил, что Еврокомиссия ранее якобы предоставила Словакии гарантии по компенсациям в случае энергетического дефицита или резкого подорожания топлива. Однако он не уточнил ни возможную сумму иска, ни юридические основания для него.
ЕС пока не комментирует возможность судебного иска со стороны Братиславы.
В прошлом месяце министры энергетики ЕС согласовали предложение о постепенном прекращении импорта российской нефти и газа в Евросоюз до января 2028 года.
Этот план предусматривает замену российских энергоносителей альтернативными поставками, чтобы уменьшить зависимость от Москвы в контексте войны в Украине. Окончательные правила еще должны согласовать с Европейским парламентом, который сейчас обсуждает свою позицию.
Словакия и Венгрия резко критикуют этот план, поскольку они до сих пор в значительной степени зависят от российского газа и нефти и опасаются экономических последствий более дорогих альтернатив.
Так, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Будапешт не намерен прекращать импорт российского газа и нефти. И это при том, что Украина помогает Словакии искать альтернативу. Президент Владимир Зеленский недавно заверил, что Киев готов предоставить Братиславе доступ к другим энергетическим рынкам, чтобы уменьшить зависимость от России.
Кстати, решение о российском газе предусматривало исключительно большинство голосов, поэтому Словакия не могла заблокировать процесс, как это происходит с санкционными пакетами, которые требуют единогласия.