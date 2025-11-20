Назріває скандал? Фіцо погрожує судом ЄС через російський газ
Прем’єр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що уряд розглядає можливість подати до суду на ЄС через плани припинити постачання російського газу
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Так, у середу, 19 листопада, прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо, який відомий своєю проросійською політикою та критикою санкцій ЄС, заявив, що Словаччина розглядає можливість подати до суду на Євросоюз.
Причина - вимога Брюсселя повністю припинити імпорт російського газу з 2028 року.
За словами Фіцо, він уже доручив міністрам економіки, закордонних справ та юстиції підготувати правовий аналіз і оцінити шанси успішного позову.
Свою позицію прем’єр пояснює тим, що Словаччина, як і Угорщина, досі критично залежна від російського газу й нафти, а різка зміна постачальників може призвести до стрибка цін та економічних втрат.
"Наступного тижня уряд розглядатиме документ щодо можливості звернення до суду", - заявив Фіцо.
Він також нагадав, що Єврокомісія раніше нібито надала Словаччині гарантії щодо компенсацій у разі енергетичного дефіциту або різкого подорожчання палива. Однак він не уточнив ні можливу суму позову, ні юридичні підстави для нього.
ЄС поки не коментує можливість судового позову з боку Братислави.
Євросоюз відмовляється від російського газу
Минулого місяця міністри енергетики ЄС узгодили пропозицію про поступове припинення імпорту російської нафти та газу до Євросоюзу до січня 2028 року.
Цей план передбачає заміну російських енергоносіїв альтернативними постачаннями, щоб зменшити залежність від Москви у контексті війни в Україні. Остаточні правила ще мають погодити з Європейським парламентом, який наразі обговорює свою позицію.
Словаччина і Угорщина різко критикують цей план, оскільки вони досі значною мірою залежать від російського газу та нафти і побоюються економічних наслідків дорожчих альтернатив.
Так, прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Будапешт не має наміру припиняти імпорт російського газу та нафти. І це при тому, що Україна допомагає Словаччині шукати альтернативу. Президент Володимир Зеленський нещодавно запевнив, що Київ готовий надати Братиславі доступ до інших енергетичних ринків, щоб зменшити залежність від Росії.
До речі, рішення про російський газ передбачало виключно більшість голосів, тому Словаччина не могла заблокувати процес, як це відбувається зі санкційними пакетами, які потребують одностайності.