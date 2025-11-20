Назревает скандал? Фицо угрожает судом ЕС из-за российского газа

Премьер Словакии Роберт Фицо заявил, что правительство рассматривает возможность подать в суд на ЕС из-за планов прекратить поставки российского газа

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Так, в среду, 19 ноября, премьер-министр Словакии Роберт Фицо, который известен своей пророссийской политикой и критикой санкций ЕС, заявил, что Словакия рассматривает возможность подать в суд на Евросоюз.

Причина - требование Брюсселя полностью прекратить импорт российского газа с 2028 года.

По словам Фицо, он уже поручил министрам экономики, иностранных дел и юстиции подготовить правовой анализ и оценить шансы успешного иска.

Свою позицию премьер объясняет тем, что Словакия, как и Венгрия, до сих пор критически зависима от российского газа и нефти, а резкая смена поставщиков может привести к скачку цен и экономическим потерям.

"На следующей неделе правительство будет рассматривать документ о возможности обращения в суд", - заявил Фицо.

Он также напомнил, что Еврокомиссия ранее якобы предоставила Словакии гарантии по компенсациям в случае энергетического дефицита или резкого подорожания топлива. Однако он не уточнил ни возможную сумму иска, ни юридические основания для него.

ЕС пока не комментирует возможность судебного иска со стороны Братиславы.