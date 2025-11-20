Назревает скандал? Фицо угрожает судом ЕС из-за российского газа
Премьер Словакии Роберт Фицо заявил, что правительство рассматривает возможность подать в суд на ЕС из-за планов прекратить поставки российского газа
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Так, в среду, 19 ноября, премьер-министр Словакии Роберт Фицо, который известен своей пророссийской политикой и критикой санкций ЕС, заявил, что Словакия рассматривает возможность подать в суд на Евросоюз.
Причина - требование Брюсселя полностью прекратить импорт российского газа с 2028 года.
По словам Фицо, он уже поручил министрам экономики, иностранных дел и юстиции подготовить правовой анализ и оценить шансы успешного иска.
Свою позицию премьер объясняет тем, что Словакия, как и Венгрия, до сих пор критически зависима от российского газа и нефти, а резкая смена поставщиков может привести к скачку цен и экономическим потерям.
"На следующей неделе правительство будет рассматривать документ о возможности обращения в суд", - заявил Фицо.
Он также напомнил, что Еврокомиссия ранее якобы предоставила Словакии гарантии по компенсациям в случае энергетического дефицита или резкого подорожания топлива. Однако он не уточнил ни возможную сумму иска, ни юридические основания для него.
ЕС пока не комментирует возможность судебного иска со стороны Братиславы.
Евросоюз отказывается от российского газа
В прошлом месяце министры энергетики ЕС согласовали предложение о постепенном прекращении импорта российской нефти и газа в Евросоюз до января 2028 года.
Этот план предусматривает замену российских энергоносителей альтернативными поставками, чтобы уменьшить зависимость от Москвы в контексте войны в Украине. Окончательные правила еще должны согласовать с Европейским парламентом, который сейчас обсуждает свою позицию.
Словакия и Венгрия резко критикуют этот план, поскольку они до сих пор в значительной степени зависят от российского газа и нефти и опасаются экономических последствий более дорогих альтернатив.
Так, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Будапешт не намерен прекращать импорт российского газа и нефти. И это при том, что Украина помогает Словакии искать альтернативу. Президент Владимир Зеленский недавно заверил, что Киев готов предоставить Братиславе доступ к другим энергетическим рынкам, чтобы уменьшить зависимость от России.
Кстати, решение о российском газе предусматривало исключительно большинство голосов, поэтому Словакия не могла заблокировать процесс, как это происходит с санкционными пакетами, которые требуют единогласия.