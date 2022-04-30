Кабмин назначил Витренко главой "Нафтогаза" еще на один год

Кабинет министров переназначил Юрия Витренко председателем правления НАК "Нафтогаз Украины" сроком на один год. Контракт будет действовать до 29 апреля 2023 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на распоряжение от 26 апреля 2022 г. № 319-р .

Напомним, 28 апреля 2021 года Кабинет министров уволил Андрея Коболева с должности председателя правления НАК "Нафтогаз Украины". Вместо него назначен Юрий Витренко, который длительное время работал в "Нафтогазе" вместе с Коболевым, однако в 2020 году был уволен.

Распоряжением утверждены условия контракта с Витренко и устанавливлен размер его вознаграждения.

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