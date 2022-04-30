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Уряд призначив Вітренка головою "Нафтогазу" ще на один рік

Фото: голова НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Кабінет міністрів перепризначив Юрія Вітренка головою правління НАК "Нафтогаз України" строком на один рік. Контракт буде діяти до 29 квітня 2023 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на розпорядження від 26 квітня 2022 р. № 319-р.

Розпорядженням затверджені умови контракту з Вітренком та установлюється розмір його винагороди.

Нагадаємо, 28 квітня 2021 року Кабінет міністрів звільнив Андрія Коболєва з посади голови правління НАК"Нафтогаз України". Замість нього призначений Юрій Вітренко, який тривалий час працював у "Нафтогазі" разом з Коболєвим, проте в 2020 році був звільнений.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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Нафтогаз України